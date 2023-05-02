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Жигалкин Александр Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жигалкин
Имя
Александр
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5463. Жигалкин Александр Афанасьевич, 32 л., Щигровск. у., Тимск. в., с. Выгорного. Курск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "в", 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2 нояб. 926.

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