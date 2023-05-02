Урбаняк Игнатий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урбаняк
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51164. УРБАНЯКЪ, ИГНАТІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. и гм. Гродзецъ, Слупоцк. у., 23 л., рд. Копин. у., гм. Домброшинъ, въ п. Рыхвалъ; — Калишск. О. С. (въ 5 р.), 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1650 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Мая 905. | 903 17912 1655 У. | 99 14929 169 М. | 900 55284 170 М. | 93 60187 169 М.
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