Шебарев Федор Герасинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шебарев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Герасинов
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 656
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28811. ШЕБАРЕВЪ, Ѳедоръ Герасиномъ. Кр. Юрьевецк. у., Дьяконовск. в., д. Яблонновой (хлѣбопаш.), 33 л.; приг. М. С. 2 уч. Юрьевецк. окр., за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 25 Янв. 1887 г.
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