Кранин Михаил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кранин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25379. КРАНИН, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. Нижнедевицк. у., Роговатск. в., д. Россотой; — Н. С. 5 р. Нижнедевицк. у. Присвоение, лиш. св. 1½ г. Осужд. 26 июля 920.
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