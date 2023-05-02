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Кранин Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кранин
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
25379. КРАНИН, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 17 л. Гр. Нижнедевицк. у., Роговатск. в., д. Россотой; — Н. С. 5 р. Нижнедевицк. у. Присвоение, лиш. св. 1½ г. Осужд. 26 июля 920.

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