Корел Андрей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корел
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86790. КОРЕЛЪ, АНДРЕЙ (ГЕНРИХЪ) Андреевъ (Генриховъ). Лиш. ос. пр. изъ пос. с. Ключей, Сосновск. в., Камышинск. у., 29 л.; — Саратов. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 6 Мая 908. | 902 65099 1647 У. | 94 41645 169 М. | 900 40086 170 М. | 94 33762 170¹ М. | 900 3374 169 М. | 92 3663 169 М. | 96 60026 1655 У.
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