Михалевич Бонифаций Амброзиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михалевич
- Имя
- Бонифаций
- Отчество
- Амброзиев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48856. МИХАЛЕВИЧЪ, БОНИФАЦІЙ АМброзіевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Вильны, 28 л.; — Вилен. О. С. (въ 5 р.), 148, 149 и 977 У., тюр. 2 м. Исп. 12 Мая 905. | 903 58240 1655 У. | 99 4814 169 М. | 900 34417 1655 У. | 98 44695 1655 У.
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