Венжик Савелий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Венжик
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1167. ВЕНЖИК, САВЕЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Лепельск. у., Бельск. в., с. Староселья; — Н. С. 1 уч. Невельск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и лиш. гражд. пр. на 1 г. Исп. 21 мая 919.
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