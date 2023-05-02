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Венжик Савелий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Венжик
Имя
Савелий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
21 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1167. ВЕНЖИК, САВЕЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Лепельск. у., Бельск. в., с. Староселья; — Н. С. 1 уч. Невельск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и лиш. гражд. пр. на 1 г. Исп. 21 мая 919.

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