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Го-Чуан-Лин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Го-Чуан-Лин
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2496. ГО-ЧУАН-ЛИН, 34 л. Китайский п.; — Н. С. 4 отд. 1 р. г. Петрограда. Кража со взлом., лиш. св. 1 г. Исп. 27 нояб. 920.

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