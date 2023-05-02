Степанов Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Григорий Степанович

Степанов Григорий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Григорий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29187. СТЕПАНОВ, ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 40 л. Гр. Гдовск. у., д. Замышья; — Р. Т. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 4 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 17 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.