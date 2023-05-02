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Токмаков Георгий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токмаков
Имя
Георгий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
9398. ТОКМАКОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Читинск. окр., Борзинск. р., с. Суворовского. Н. С. Читинск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 18/Ѵ—26.

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