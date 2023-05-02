Демин Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3811. ДЕМИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Владимирск. у., Воршинск. в., д. Афанасьевой. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 авг. 923.
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