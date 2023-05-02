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Цымбаревич Василий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цымбаревич
Имя
Василий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
18 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141026. ЦЫМБАРЕВИЧЪ, ВАСИЛІЙ Михайловъ. Мщ. г. Орши, 22 л., рд. въ м. Руднѣ, Оршанск. у.; — Кіевск. С. П., 1630 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 18 Янв. 908. | 904 19130 169 М.

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