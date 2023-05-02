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Филиппов Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140550. ФИЛИППОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Покров. у., Копнинск. в., д. Цѣпелевой, 44 л.; — Г. С. г. Покрова 29 Мая 909, 16, 169 и 177 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Іюля 909.

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