Богданов Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45307. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ (внѣбр.). Мщ. г. Бѣлаго, 30 л., рд. въ д. Княжинѣ, Вышегорск. в., Дорогобужск. у.; — Смолен. О. С., 169,170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 21 Мая 905.
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