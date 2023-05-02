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Романов Иван Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Иван
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
02 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8315. РОМАНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ, 33 л., Боровичск. у., Шевелинск. в., д. Филитцево. В. Т. Триб. Зап. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 мая 923.

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