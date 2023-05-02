Колмаков Павел Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колмаков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4949. КОЛМАКОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ, 44 л., Тарск. у., Тевризск. в., с. Петрово. Н. С. 6 уч. Тарск. у. Ст. 2 ч. 157, пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., Осужд. 15/ѴІІ—24.
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