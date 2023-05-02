Луук Юганнес Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуук Юганнес Иванов

Луук Юганнес Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луук
Имя
Юганнес
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
33281. ЛУУКЪ, ЮГАННЕСЪ (ІОГАННЕСЪ) Ивановъ (онъ же Лаукъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ревельск. у., Александровск. в., 33 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 28 Марта 905. | 902 14701 1655 У. | 93 57879 169 М. | 97 90536 1655 У. | 92 82415 169 М. | 95 97025 1653 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.