Луук Юганнес Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Луук
- Имя
- Юганнес
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33281. ЛУУКЪ, ЮГАННЕСЪ (ІОГАННЕСЪ) Ивановъ (онъ же Лаукъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ревельск. у., Александровск. в., 33 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 28 Марта 905. | 902 14701 1655 У. | 93 57879 169 М. | 97 90536 1655 У. | 92 82415 169 М. | 95 97025 1653 У.
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