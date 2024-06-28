Блощененко Степан Логинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блощененко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Логинов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45267. БЛОЩЕНЕНКО, СТЕПАНЪ ЛОГИногъ. К. Каневск. у., Козинск. в., с. Емчихи, 58 л.; — Кіев. О., С. (во 2 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Мая 905. | 901 25962 170 М.
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