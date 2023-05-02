Лахтин Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лахтин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7932. ЛАХТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Тарск., у., Аевск. в., д. Хвак. Н. С. 8 уч. г. Омска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 марта 923.
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