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Лахтин Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лахтин
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7932. ЛАХТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Тарск., у., Аевск. в., д. Хвак. Н. С. 8 уч. г. Омска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 марта 923.

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