Иванов Михаил Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3643. ИВАНОВ МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ, 32 л., Новгородск. у., Никольск. в., д. Кунино. Н. О. 2 уч. Новгородск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 20/ІІ—24.
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