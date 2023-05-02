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Коршунов Михаил Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коршунов
Имя
Михаил
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6686. КОРШУНОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 22 л., Тарск. у., Евгащенск. в., д. Красный Яр, В. Т. Западно-Сибирск. окр., Ст. ст. 85 ч. 3 и 206, лиш. св. 2 г., Исп. 21 сент. 923.

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