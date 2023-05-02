Капранов Никита Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Капранов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39243. КАПРАНОВЪ, НИКИТА КИРИЛловъ. К. Шацк. у., Ольховск. в., с. Кривой-Луки, 23 л.; — У. Чл. О. С., по Шацк. у., 8 п. 170 и 170¹ М. по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 8 Дек. 908 г. (170¹ М — тюр. 1½ г.), тюр. 1½ г. Исп. 8 Дек. 908. 17 Окт. | 905 г. М. С. 15 уч. Кіевск. окр., 169 М. — тюр. 4 М. | 25 Янв. 99 г. М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 М. — род. на испр.
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