Чернозипушенков Тихон Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернозипушенков
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30240. ЧЕРНОЗИПУШЕНКОВ, ТИХОН ФЕДОРОВИЧ. Гр. Камышловск. у., Ново-Пышминск. в., д. Сергуловки; — Н. С. 8 уч. Камышловск. у. Контр-револ., лиш. св. 2 г., с конф. имущ. Исп. 14 сент. 920.
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