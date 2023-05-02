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Чернозипушенков Тихон Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернозипушенков
Имя
Тихон
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
30240. ЧЕРНОЗИПУШЕНКОВ, ТИХОН ФЕДОРОВИЧ. Гр. Камышловск. у., Ново-Пышминск. в., д. Сергуловки; — Н. С. 8 уч. Камышловск. у. Контр-револ., лиш. св. 2 г., с конф. имущ. Исп. 14 сент. 920.

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