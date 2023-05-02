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Липницкая Рися-Роза Лейбова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Липницкая
Имя
Рися-Роза
Отчество
Лейбова
Дата исполнения приговора
29 февраль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
88216. ЛИПНИЦКАЯ, РИСЯ-РОЗА ЛЕЙбова Мщ. м. Дымера, Радомысльск. у., 19 л., рд. въ д. Радинкѣ, т. же у.; — Кіев. С. П., 3 о. 57 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 29 Февр. 908.

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