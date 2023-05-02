Разуваев Леонтий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разуваев
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39348. РАЗУВАЕВЪ, ЛЕОНТІЙ ИВАНОВЪ. К. Барнаульск. у., Бурлинск. в., с. Камня, 30 л., рд. Бузулукск. у., Нестеровск. в., въ с. Кодяковскомъ; — Омск. С. П., 922, 1 ч. 925 и 2 ч. 1645 У., по сов. съ приг. М. С. 7 уч. Барнаульск. у., отъ 26 Марта 905 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 27 Окт. 907. | 903 43169 294 У. | 902 26066 169 М.
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