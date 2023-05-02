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Бакуткин Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакуткин
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
347. Бакуткин Алексей Николаевич, 26 л., Мещовск. у., Щелкановск. в., с. Беклемишева. Калужск. Г. С. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. Зг. П. в. з. с. 2/ІІІ—26.

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