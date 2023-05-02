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Токарев Павел Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарев
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
9390. ТОКАРЕВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, 20 л., Городецк. у., Урковск. в., с. Вершилова. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/ѴІ—26.

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