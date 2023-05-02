Пенский Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34473. ПЕНСКІЙ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢЕВЪ. Мщ. г. Тюкалинска, 42 л., рд. въ г. Калязинѣ; — Кашин. О. С. (въ 6 р.), 1 п. 2 ч. 313 У., тюр. 2 м. Исп. 21 Марта 905. | 901 36865 818 У. | 94 13554 313 У. | 98 38618 313 У. | 92 42650 313 У. | 96 12883 313 У.
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