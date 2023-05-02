Степанов Федор Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29203. СТЕПАНОВ, ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ, 48 л. Гр. Медынск. у., Кольцовск. в.; — Н. С. 5 уч. Медынск. у. Убийство, лиш. св. с лиш. пр. 8 л., по амн. от лиш. пр. освоб. Исп. 22 июня 920.
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