Шумилов Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Михаил Борисович

Шумилов Михаил Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумилов
Имя
Михаил
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8358. ШУМИЛОВ, МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, 37 л. Гр. Тотемск. у., Загорск. в., д. Дороковой; - Н. С. 1 уч. Грязовецк. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.