Болоночкин Максим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болоночкин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130187. болоночкинъ, максимъ Ивановъ. К. Чаусск. у. и в., д. Шаперевой, 45 л., рд. т. же у. и в., въ с. Пѣтуховкѣ; — Г. С. г. Чаусъ 5 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 907 872 169 М.
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