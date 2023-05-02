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Болоночкин Максим Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болоночкин
Имя
Максим
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130187. болоночкинъ, максимъ Ивановъ. К. Чаусск. у. и в., д. Шаперевой, 45 л., рд. т. же у. и в., въ с. Пѣтуховкѣ; — Г. С. г. Чаусъ 5 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909. | 907 872 169 М.

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