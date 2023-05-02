Галкина Ольга Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкина
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45963. ГАЛКИНА, ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВА. Мщ. г. Екатеринодара, 27 л., рд. въ м. Умановѣ, Литинск. у.; — Кіевск. С. П., 19, 36 и 2 ч. 132 Уг. У., въ крѣп. на 3 м. Исп. 28 Мая 905.
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