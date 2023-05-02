Бичь Анна Афанасьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бичь
- Имя
- Анна
- Отчество
- Афанасьева
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45249. БИЧЬ, АННА АФАНАСЬЕВА. К. СПБ. у., Новосаратовск. в. и колон., 28 л., рд. въ г. Пудожѣ; — СПБ. У. М. С. 3 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Іюня 905.
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