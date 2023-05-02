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Смолярек Франц Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смолярек
Имя
Франц
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
29 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
45269. СМОЛЯРЕКЪ, ФРАНЦЪ АНТОновъ (онъ же Вишневскій). Сн. воен. врача, нынѣ сс.-п., 24 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Самарск. О. С., (во 2 р.), 169 М., 1 ч. 313 У., 440, 2 п. 441, 1 ч. 4 п. § ІІ 445 и 2 п. § ІІІ 467 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 29 Марта 907.

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