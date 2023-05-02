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Монастырский Хаскел Мордков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Монастырский
Имя
Хаскел
Отчество
Мордков
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
33826. МОНАСТЫРСКІЙ, ХАСКЕЛЪ МОРДковъ. Мщ. м. Телепина, Чигирин. у., 32 л.; — Минск. О. С., 1666 и 1692 У., по сов. съ приг. Петроковск. О. С. отъ 2 Дек. 904 г. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 23 Марта 905 г., счит. ср. со 2 Дек. 904.

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