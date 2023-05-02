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Кудашев Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудашев
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7210. КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 46 л., б. г. Симбирска, б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 102, 105, 113, лиш. св. 3 г. Исп. 27 дек. 923.

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