Ильин Севастьян Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Севастьян
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65177. ИЛЬИНЪ, СЕВАСТЬЯНЪ ЯКОВлевъ. Мщ. г. Лепеля, 20 л.; — Витебск. О. С., 169, 170 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 906 (Вѣр.).
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