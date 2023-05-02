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Ильин Севастьян Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильин
Имя
Севастьян
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
65177. ИЛЬИНЪ, СЕВАСТЬЯНЪ ЯКОВлевъ. Мщ. г. Лепеля, 20 л.; — Витебск. О. С., 169, 170 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 906 (Вѣр.).

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