Моторин Ефрем Мартинианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моторин
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Мартинианович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9597. МОТОРИН ЕФРЕМ МАРТИНИАНОВИЧ, 23 л., Курганск, у., Лебяжьевск. в. Н. С. 7 уч. Курганск, у. Ст. ст. 180 и 189, лиш. св. 3 г. Исп. 20 июля 923.
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