Цой-Те-Гюни
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цой-Те-Гюни
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13650. Цой-Те-Гюни, 34 л., рд. в Корее. Н. С. Деж. кам. г. Владивостока. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 21/Ѵ—26. Наст. приг. поглощен приг. Дальне-Восточн. Крайсуда, вст. в зак. силу 2/ХІІ—26.
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