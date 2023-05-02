Коровченко Гавриил Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коровченко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65865. КОРОВЧЕНКО, ГАВРІИЛЪ ГЕРАСИмовъ. К. Острогож. у., Марковск. в. и с., 35 л.; — Острогож. О. С., 134, 135 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 20 Іюня 907.
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