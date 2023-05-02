Коровченко Гавриил Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровченко Гавриил Герасимов

Коровченко Гавриил Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровченко
Имя
Гавриил
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
65865. КОРОВЧЕНКО, ГАВРІИЛЪ ГЕРАСИмовъ. К. Острогож. у., Марковск. в. и с., 35 л.; — Острогож. О. С., 134, 135 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 20 Іюня 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close