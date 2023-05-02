Кульбицкая Анна Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кульбицкая
- Имя
- Анна
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104516. КУЛЬБИЦКАЯ, АННА ФРАНцева (она же Кульбацкая), 18 л. К. Ново-Минск. у., гм. Сѣнница, рд. т. же у., гм. Луковецъ, въ д. Вельголясъ; — Варшавск. О. С., 22 Февр. 911, 140, 152, 2 ч. 1653 и 3 п. 1659 У., тюр. 1½ г. Исп. 12 Іюня 911. | 910 113881 1 ч. 1655 У. | 909 11283 169 М. | 909 116619 169 М.
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