Марченко Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5222. МАРЧЕНКО, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Кубано-Черноморск, обл., ст. Раевской; — Особ. сес. Н. С. г. Новороссийска. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 13 июня 921.
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