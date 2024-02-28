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Султанов Садретдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Султанов
Имя
Садретдин
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
50810. СУЛТАНОВЪ, САДРЕТДИНЪ. К. Мензелин. у., Александро-Карамалинск. в., д. Буралъ, 30 л.; — У. Чл. О. С., по Мензелин. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Іюня 905.

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