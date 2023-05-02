Барабанов Петр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанов Петр Тихонович

Барабанов Петр Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабанов
Имя
Петр
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1711. БАРАБАНОВ ПЕТР ТИХОНОВИЧ, 28 л., Волоколамск. у., Кульнинск. в., д. Новшино. Московск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 12 но­ября 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close