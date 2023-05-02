Красноперов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперов Михаил Андреевич

Красноперов Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красноперов
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5145. КРАСНОПЕРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 26 л. Сарапульск. у. и в., д. Ехлагин. Н. С. 2 уч. Томск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 14 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close