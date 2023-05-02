Зайченко Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайченко Василий Алексеевич

Зайченко Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайченко
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
5706. Зайченко Василий Алексеевич, 30 л., Невельск. у., Шалоховск. в., д. Лучи. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 188, 189, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close