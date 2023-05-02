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Королев Петр Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Петр
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
25198. КОРОЛЕВ, ПЕТР ЕВСЕЕВИЧ, 48 л. Гр. Мологск. у., Копорьевск. в., д. Мягра; — Р. Т. г. Ярославля. Агитация, лиш. св. 5 л., по амн. нак. условно.

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