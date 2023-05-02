Веретенников Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веретенников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2889. ВЕРЕТЕН НИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 33 л., г. Перми. Н. С. 1 уч. Пермск. окр. Ст. ст. 105, 1 ч. 106, 109, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 9 авг. 923.
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