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Веретенников Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веретенников
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
2889. ВЕРЕТЕН НИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 33 л., г. Перми. Н. С. 1 уч. Пермск. окр. Ст. ст. 105, 1 ч. 106, 109, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 9 авг. 923.

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