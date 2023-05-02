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Чоботов Аким Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чоботов
Имя
Аким
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141292. ЧОБОТОВЪ, АКИМЪ ЕФИМОВЪ. К. Н.-Ломов. у., В.-Ломовск. в., с. Студенокъ, 18 л.; — Пензен. О. С. 140, 149 и 1615 У., тюр. 2 м. Исп. въ Сент. 909.

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