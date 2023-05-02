Борисов Ефим Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 813. БОРИСОВ, ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 36 л. Гр. Александровск. у., с. Числавля; — Московск. Ревтриб. Участ. в самоч. обыске, лиш. св. 5 л. Исп. 15 авг. 919.
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